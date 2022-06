Jaki kolor do kuchni? 10 nietypowych inspiracji!

Ta kuchnia to nowoczesne połączenie bieli, czerni i lazurowego błękitu. Chociaż ściany są klasyczne, skąpane w bieli, tak samo aneks kuchenny, to reszta wyposażenia jest czarna i stanowi kontrę do dominującego koloru. W przypadku mniejszych pomieszczeń lub łączonych np. z salonem, ściany powinny być białe lub jasne, nawet jeśli jest to jasny odcień szarości – wnętrze nie będzie wyglądało na przytłaczające, a optycznie się powiększy. W przypadku większych kuchni możemy sobie pozwolić na aranżacyjne szaleństwa, jednak postawienie na podstawowe kolory jak biel i czerń, pozwoli na częste zmienianie dodatków i dekoracji, które zawsze będą się dobrze prezentować.