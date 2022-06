Jak stworzyć kwietnik? – wskazówki i pomysły dla pięknego ogrodu

Ogród bez klombów? Dla większości z nas nie do pomyślenia. Często mogą bowiem stać się one prawdziwą wisienką na torcie i nadać ogródkowi niepowtarzalny charakter. To dzięki nim ogród staje się autentycznym miejscem, gotowym do pełnego relaksu, a poza tym klomb zdobi przez cały rok. Dziś pokarzemy Ci, jak zaaranżować swoje grządki oraz dostosować je do swojej osobowości.