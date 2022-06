Pozwól sobie: Luksus i odpoczynek po całości

To co najlepiej oddaje charakter projektu Christoph'a Pillet, jest niewątpliwie trafionym połączeniem komfortu, elegancji i światła w odniesieniu do marokańskiej tradycji. Przestronne pasaże w całości oddają naturę tego miejsca, a idealnym przykładem jest letnia rezydencja Marszałka Lyautey, który dawniej tu bywał. Znajdziemy tu fotele i stoliki, które pozwolą na relaks w ciepłym słońcu, a otwarte przestrzenie zapewnią nam przepływ powietrza. Jasne odcienie spotykane na każdym kroku dają poczucie świeżości. Goście mogą tutaj skorzystać z usług dwóch restauracji.