10 zachwycających altan ogrodowych

Dobra budka ogrodowa jest trochę jak wygodny komplet wypoczynkowy. Jeśli jej nie masz wydaje Ci się że nie jest niezbędna ale kiedy już się do niej przyzwyczaisz nie wyobrażasz sobie wolnych chwil bez niej. Na zdjęciu altana, która oprócz wewnętrznych walorów totalnie zmienia perspektywę patrzenia na ogród. Natura wydaje się okrążać domek. Oczywiście, to nie jest to wariant dla każdego i do wszystkich ogrodów ale otwiera on oczy na to jak można być kreatywnym aranżując indywidualnie przestrzeń. Dajcie zaszaleć wyobraźni a kto wie, jakie sztuczki stworzycie!