Imponujący dom na wzgórzu

Znalezienie na odpowiedzi na pytanie, co jest najpiękniejsze w tym domu, nie jest łatwe. Sama konstrukcja prezentuje się niesamowicie, a otoczona górami daje bajeczny efekt. Nie do końca klasyczny charakter górskiego domku sprawia, że wydaje on się jeszcze bardziej interesujący. Pozostaje tylko żałować, że w Polsce niekoniecznie możemy sobie pozwolić na tego typu budownictwo. A szkoda! Bowiem życie w takim miejscu musi być niezwykłe.