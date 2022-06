Dom, którego nie powstydziłaby się żadna gwiazda!

Domy gwiazd Hollywood potrafią wprawić w prawdziwe zdumienie! Wielkie wille z basenem przykuwają uwagę nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim turystów, którzy specjalnie podróżują dziesiątki kilometrów, by móc na własne oczy zobaczyć mieszkania ulubionych artystów. Dzięki temu, że posiadają oni dość dużo środków finansowych, planując swój dom, mogą pokusić się o realizację najskrytszych fantazji, takich jak wanna z hydromasażem w sypialni, czy też specjalny pokój do gier, bądź prywatna sala kinowa. Niektóre sławy posiadają nie jeden, ale nawet dwa domy. Kiedy jeden obiekt jest pełen przepychu, często bywa, że bazę drugiego stanowi minimalistyczny design. Dzisiaj będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się z bliska budynkowi, któremu nie powstydziłaby się żadna gwiazda. Jest on zaaranżowany zgodnie z ideą mniej znaczy więcej, przez co prezentuje się bardzo designersko. Zobaczcie sami!