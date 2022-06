Jak odnowić drewniane schody?

Jeśli właśnie zastanawiasz się, czy to właściwy czas na odnowienie drewnianych schodów, to koniecznie zacznij od sprawdzenia ich stanu pod względem bezpieczeństwa, a nie od strony estetycznej. Dzięki temu upewnimy się, że unikniemy wad konstrukcyjnych i unikniemy wypadków. Jeśli na schodach pojawiają się pęknięcia, to powinniśmy być już zaalarmowani i zacząć działać!