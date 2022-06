Naturalne ściany – fenomenalne przykłady

W porównaniu z poprzednim przykładem, ta ściana jest niezwykle wygładzona i chociaż zróżnicowana pod względem kolorystycznym, to płynne przejścia pomiędzy odcieniami, wyglądają harmonijnie – uzupełnia się to z kolorystyką aranżacji całego pomieszczenia. Jeśli chcecie delikatnie dopasować naturalny materiał do wnętrza, to postawcie na jego przerobioną formę – nie musi to być surowy kamień, a np. płyty z kamienia.