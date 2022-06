10 pomysłów na aranżację tarasu

Kiedy na zewnątrz temperatura sięga trzydziestu stopni, część z Was na pewno jedyne o czym marzy to spędzenie paru chwil na świeżym powietrzu. Idealnie nada się do tego taras, dzięki któremu nie będziecie musieli planować specjalnych wycieczek poza miasto. Bardzo ważne jest, by na etapie projektowania swojego rodzinnego gniazdka dokładnie zastanowić się nad jego aranżacją tej przestrzeni. Przemyślana kompozycja pozwoli Wam w pełni cieszyć się słonecznymi dniami. Dzisiaj razem z naszymi architektami przedstawimy Wam dziesięć pomysłów na to, jak urządzić swój taras. Mamy nadzieję, że będą one dla Was doskonałą inspiracją!