Przed i po: przebudowa domu dla małej rodziny

Dziś po raz kolejny przenosimy się do Korei Południowej by pokazać Wam uroczy, niewielkich rozmiarów dom zaprojektowany przez architektów z pracowni Design A3. Parterowy budynek z zewnątrz prezentuje się bardzo skromnie i schludnie, jednak w środku wymagał kilku poprawek, które dodałyby mu bardziej domowego, przytulnego charakteru i uatrakcyjniły wygląd całego wnętrza. Z domu rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na góry, który jest ogromnym atutem tego miejsca. Za chwilę będziecie świadkami niesamowitej transformacji, która odczaruje to nudne i nijakie wnętrze zamieni w elegancką oraz stylową przestrzeń.