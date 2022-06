10 rozwiązań shabby chic, w których się zakochasz

Następny przykład to dowód na to że nie zawsze musi być biało lub szaro. Chociaż w rzeczywistości najczęściej styl ten wiąże się ze słodkimi jasnymi pastelami lub naturalnymi odcieniami drewna, tutaj znajdziemy szafę w odcieniu pustynnej szałwii, która jest jak najbardziej odpowiednia do kontekstu. Każdy centymetr emanuje stylem prowansalskim, od szafy po baldachim, drzwi i wykończenia ściany i podłogi.