Dom na wsi w nowoczesnym stylu

Wystrój domu jest współczesny, ale nie zabrakło w nim elementów nawiązujących do stylistyki wiejskiej. Białe powierzchnie ścian i sufitów, w połączeniu z parkietem z jasnego drewna sprawiają, że wnętrza jaśnieją i wydają się przestronniejsze. Wrażenie to spotęgowane jest dzięki wielkopowierzchniowym oknom, przez które do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. Nowoczesne elementy wyposażenia łączą się z tymi bardziej tradycyjnymi, jak chociażby piecyk typu koza - to właśnie te ostatnie wprowadzają do wnętrz ciepło i przytulność.