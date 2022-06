Dziesięć luksusowych łazienek

Zdjęcie to przedstawia łazienkę w apartamencie w dzielnicy Stadthafen, w Rostocku. Tym, co nadaje jej luksusowy charakter, jest oczywiście widok na port. Także użyte materiały, takie jak biała ceramika, drewniane blaty oraz filary z ciemnego marmuru sprawiają, że pomieszczenie to jawi się jako eleganckie i stylowe. Uwagę przykuwa także sufit, z fantazyjnym oświetleniem, na który spoglądać można w czasie długich kąpieli. Gdy patrzenie w sufit się nam znudzi, zwracamy się w stronę portu i oglądamy statki do niego wpływające.