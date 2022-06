Top 10 – piękne domy o fascynującej architekturze

Trzeba przyznać, że ten projekt zapiera dech w piersiach. Przez środek nowoczesnego domu przepływa błękitny, przejrzysty basen przecinając go częściowo na dwie części niczym wstęga rzeki przecina miasta. Czy to realne? Czy takie cuda naprawdę istnieją? I do tego wszystkiego, niezwykła willa usytuowana jest w gorącej Portugalii… O czym więcej marzyć?