Specyficzne 103m² dla całej rodziny

Salon przylega do otwartej kuchni i jadalni. Jego wnętrze jest równie spokojne co w wypadku jadalni. Prosta kanapa, stojąca lampa i stolik kawowy inspirowany skandynawskim stylem służą za całe umeblowanie. Ale przeszklenia z widokiem na zieleń ogrodu sprawiają, że wnętrze nie wydaje się puste a jedynie przestronne. W centrum pomieszczenia zlokalizowano piec typu koza ogrzewający dom w chłodniejsze dni – oprócz swojej oczywistej funkcji jest on również ciekawym akcentem dekoracyjnym.