6 wspaniałych kuchni – która odpowiada Twojej osobowości?

To praktyczny umysł, charakteryzuje się uwielbieniem do funkcjonalności i prostoty. Lubi wielofunkcyjną przestrzeń, więc kuchnia jest modułowa. Pojedyncze elementy o różnych wymiarach, dostępne są w szerokiej gamie wzorów i w wielu wersjach kolorystycznych, co stwarza nieograniczone możliwości aranżacji kuchni – w jasnych czy też ciemnych odcieniach. W każdej chwili można je dowolnie przesuwać i zestawiać w różnej konfiguracji. Jest to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie które wykorzystuje układ mebli w literę L – nie ma żadnej wyspy, która blokowałaby swobodne przejście. Jeśli myślisz o przebudowie, jest to jeden z najlepszych sposobów, gdyż stwarza mnóstwo miejsca do przechowywania i nadaje się nawet do małych wnętrz.

Więcej pomysłów na doskonałe projekty kuchni znajdziecie w katalogu inspiracji: Kuchnia otwarta na salon