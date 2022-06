6 sposobów na stworzenie ogrodu marzeń

Co może lepiej umilić nam czas w ogrodzie niż śpiew ptaków? Zaprośmy je do naszej przestrzeni! Karmnik dla ptaków zazwyczaj kojarzy nam się z domem w miniaturowej wersji – proste ściany, dwuspadowy dach i otwór przez który ptaki mogą wejść do środka – w tym przypadku jest inaczej. Chociaż karmnik ma o wiele prostszą budowę niż tradycyjny, to wygląda nowocześnie i jednocześnie skromnie. Decydując się na inny kolor możemy dodać nieco radośniejszego wydźwięku karmnikowi, ale pamiętajmy, żeby nie był zbyt pstrokaty, bo to mogłoby zniechęcić naszych skrzydlatych gości.