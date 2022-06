Przed i Po: Metamorfoza bungalowa, która rzuca na kolana

Teraz kolejny szok, i to w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu! Zniknęła cała nuda i prostota fasady, a jej miejsce zajęła cudownie niezwykła, nowoczesna i przykuwająca uwagę alternatywa. Całość wieńczą lakierowane, czerwone panele i ciekawe zewnętrzne rolety w dużych oknach, które w pełni odzwierciedlają sie w meblach ogrodowych.

Czerwień, jako bardzo żywy kolor, jest odważnym wyborem na elewację domu, nawet jeżeli wykorzystany jedynie w małej dozie jako kolor akcentowy. Jednak to, co widzimy, to jak wspaniale podziałał on przy modernizacji tego bezosobowego domu.