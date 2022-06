Czas na grilla! 8 świetnych pomysłów!

Należycie do osób, które wszystko chcą konstruować same? Oto kreatywny pomysł na stworzenie własnego grilla z… pustaków! Wystarczy, że nasypiemy do nich węgla, o trwałość materiału czy jego przegrzanie nie musimy się przecież martwić. Oczywiście zyskamy miejsce do przygotowania jedynie średniej wielkości szaszłyków lecz zrobienie czegoś z niczego i to przy właściwie zerowym nakładzie środków z pewnością da nam wielką satysfrakcję!