Zalety i wady otwarcia sufitu nad salonem

Otwarcie sufitu nad przestrzenią publiczną w naszych domach, salonem czy jadalnią, cieszy się nieprzemijającą popularnością od kilku lat. Nie powinno nas to dziwić, zapewnia ono poczucie przestronności, którego współcześnie tak poszukujemy. Pełną piersią chcemy oddychać nie tylko na świeżym powietrzu, ale także w naszych gniazdkach. Chcemy czuć się dobrze w naszych domach, zrelaksowani, a nie zamknięci w czterech ścianach. Wydawać by się mogło, że na sufit o podwójnej wysokości zdecydować się powinni tylko Ci, dla których metraż nie stanowi ograniczenia. A jednak rozwiązanie to staje się popularne także w średniej wielkości mieszkaniach – coś za coś!

Jeśli zastanawiacie się, czy warto otworzyć sufit nad przestrzenią publiczną w Waszym domu, to lektura tego Katalogu Inspiracji ułatwi Wam odpowiedź na to pytanie. Zaprezentujemy Wam bowiem najciekawsze realizacje naszych architektów oraz architektów wnętrz… można się będzie zachwycić!