8 pięknych sypialni!

Abra-kadabra! Witamy w magicznym świecie jaki stwarza ta piękna sypialnia. Co ciekawe czar tego pokoju jest zbudowany w stylu modernistycznym co nie jest rozwiązaniem łatwym ani sztampowym. Dominuje tu piękne jasne drewno, które znajdziemy tak na podłodze jak i na ścianie za łóżkiem i suficie. Tworzy to efekt osobnej sfery przeznaczonej na sen. Pozostałe dodatki utrzymane są w kolorach pieli i czerni, co charakterystyczne jest dla nowoczesnych aranżacji. Długie zasłony powieszone na przemian pięknie współgrają z drzwiami balkonowymi w gwiazdki. Całość uzupełniają nowoczesne krzesła. Ta piękna sypialnia nie wyglądałaby tak samo bez pięknego oświetlenia. Uwagę przyciągają lampki sufitowe, które dodają klimatu i magicznego wyrazu temu wnętrzu a także lampa podłogowa i nocna, które emitują ciepłe żółte światło.