Przed i po: nowe życie pewnej posiadłości

Prezentowany obiekt przed renowacją wyglądał dokładnie tak, jak na zdjęciu. Żal ściskał za serce. Był to typowy szeregowiec, pozbawiony jakichkolwiek charakterystyk i kolorów, praktycznie bez życia.

Cała posiadłość była niczym czyste płótno czekające na rękę malarza, który wprowadzi ją w świat nowoczesności. Co zobaczymy za chwilę, dzięki pracy architektów, szary i nędzny ogród zmienił się w ogród idealny, zarówno do wypoczynku, rozrywki, jak i po prostu do zaczerpnięcia świeżego powietrza. Pajęczyny zniknęły!