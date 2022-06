Meble w stylu shabby chic

Shabby Chic to określenie, które nadano specjalnemu sposobowi na wystrój i dekorację wnętrz. Nazwę Shabby Chic ( wypowiada się ją „szabi szik”) stworzono dla opisania cech charakterystycznych stylu dekorowania i umeblowania, polegającego na wykorzystywaniu mebli i dekoracji, które wyglądają na staromodne i zużyte, ale przez to posiadające czar i nastrojowość jak z innej epoki. W stylu tym zestawia się je z elementami nowoczesnymi, czy to pod względem materiału, koloru, czy też designu. Termin shabby chic odnieść można także do mebli zupełnie nowych, które jednak stylem i charakterem przypominają te stare, są celowo zaprojektowane tak, aby wyglądały na nadgryzione zębem czasu.

Schabby chic to przede wszystkim subtelna, pastelowa kolorystyka, miękkie tkaniny, niedbale pomalowane drewno, elementy żelazne i delikatne, kobiece dekoracje.

Styl ten to doskonały sposób na to, aby nadać naszym wnętrzom przytulność i domowy nastrój. Drewniane meble i miękkie tkaniny wprowadzają do wystroju ciepło i wygodę. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy kilka pomysłów na to, jak wprowadzić elementy tego stylu do swoich wnętrz. Być może zainspirujecie się, aby odejść nieco od współcześnie dominującego trendu w aranżacji wnętrz, skupiającego się wokół elementów modernistycznych i minimalistycznych, na rzecz przytulności shabby chic.