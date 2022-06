5 małych kuchni zmienionych nie do poznania

Mała kuchnia to przestrzeń niełatwa do aranżacji. Często tak bardzo koncentrujemy się na tym, aby ją optycznie powiększyć czy upchnąć sprytnie wszystkie potrzebne sprzęty, że zapominamy o tym, że kuchnia to przede wszystkim miejsce w którym spędzamy wiele czasu przygotowując posiłki dlatego musi być ładne i stylowe. Lato w pełni – czas wpuścić trochę świeżego powietrza do naszych wnętrz. Może nadeszła odpowiednia pora na remont?

W dzisiejszym katalogu inspiracji zobaczycie niezwykłe przemiany starych, nudnych i niemodnych kuchni. Chociaż niektóre z nich mogą wydawać się niemożliwe to prawda jest taka, że odpowiedni układ funkcji, nowe meble, płytki i duża ilość światła mogą zdziałać cuda!