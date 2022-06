Zużyte mieszkanie zamienia się w olśniewający apartament

Taras to jedno z nielicznych pomieszczeń domowych, aranżując które można w ciekawy sposób wykorzystać świeże powietrze, otaczającą scenerię i naturalne światło słoneczne. W przeciwieństwie do dawnego tarasu, wyglądającego dosłownie jak stary magazyn, nowy zachęca do wypoczynku po ciężkim dniu i ucieczki przed natłokiem myśli. Taki taras zdecydowanie zasługuje na pozazdroszczenie!