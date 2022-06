Willa pełna stylu

Kończymy naszą podróż wchodząc nareszcie do spektakularnego patio, który obejmuje taras i basen. Widzimy teraz przeszklone przejścia do sypialni oraz jadalni z salonem, patio jest naturalnym przedłużeniem przestrzeni mieszkalnej. Doskonale oświetlone staje się doskonałym miejscem do wypoczynku po zmroku. To spektakularna sceneria dla prywatnych przyjęć czy romantycznych randek. Jest czego pozazdrościć!

Zachwyciło Was to patio, ale nie możecie pozwolić sobie na przebudowę tej skali? Koniecznie poszukajcie inspiracji tutaj: Rustykalne patioprzechodzi metamorfozę!