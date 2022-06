Niebieski domek pełen spokoju

Kiedy myślimy o domu z charakterem, to niekiedy staje nam przed oczami wnętrze wypełnione bibelotami, różnego rodzaju pamiątkami z wakacji czy też oryginalną sztuką. Każdy mebel zdaje się wyrażać osobowość właściciela, emanuje jego charakterem. Czy indywidualny projekt da się stworzyć w oparciu o minimalizm? Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak! Jeśli nie wierzycie, to przekona Was do tego dzisiejszy dom jednorodzinny od japońskiego biura architektury K + Y Atelier.

Zapraszamy na spacer po niebieskim domku!