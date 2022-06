7 materiałów – 7 pomysłów na ciekawe mury

Przechodzimy do litego drewna i do wnętrz. W niektórych domach materiał konstrukcyjny nie będzie niczym osłonięty, w środku zobaczymy to, co na zewnątrz. Tak często bywa z drewnianymi domami, gdzie po prostu zbyt trudno jest osłonić tak piękny materiał! W tym przypadku mamy do czynienia z architekturą bioklimatyczną, energooszczędną, w której mieszka się zdrowo i jednocześnie z poszanowaniem dla środowiska.