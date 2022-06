Mała zmiana, duży efekt: jak szybko i tanio odmienić wnętrze?

Piękno tkwi w szczegółach. Jeśli chodzi o dekorowanie domu, to właśnie detale są kluczowe. Nasze meble mogą być nieco tańsze niż te wymarzone, zrekompensujmy to jednak wysokiej jakości wykończeniami czy też stylową dekoracją. W powyższej kuchni zainwestowano w eleganckie, metalowe uchwyty do szafek, które nadały całości zabudowy bardziej wyrafinowany wygląd. Nie obawiajmy się nietypowych rozwiązań. Tutaj wystająca nieco umywalka wprowadza nowoczesny szyk do aranżacji o raczej rustykalnym charakterze.