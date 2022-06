Samowystarczalny dom zasilany energią słoneczną

Każdy z nas marzy o zamieszkaniu w domu, który nie musi być podłączony do miejskich dostawców energii czy gazu, o budynku samowystarczalnym i niezależnym. Ale czy to w ogóle możliwe? Tak! Dziś pokażemy Wam gustowny i nowoczesny przykład całkowicie samowystarczalnego budynku, który jest zależny wyłącznie od słońca. Energetikhaus100® pochodzący od FASA AG to innowacyjny projekt, ekologia i nowoczesna architektura, która została doceniona na całym świecie. Efektem jest wiele prestiżowych nagród, które ten projekt otrzymał.

Dom zamiast paliw kopalnianych, wytwarza autonomiczne ciepło – wykorzystuje do 1500 godzin słonecznych rocznie dla pełnego ogrzewania i ciepłej wody. Inteligentne połączenie architektury słonecznej, nachylenia dachu, lokalizacji budynku, paneli słonecznych sprawiło, że mieszkańcy tego 110 metrowego domku cieszą się komfortem termicznym przez cały rok. Warto obejrzeć ten projekt bo ma on naprawdę wiele do zaoferowania!