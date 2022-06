Nowoczesna oaza dobrego stylu

Znajdujemy się we wnętrzu tego nowoczesnego budynku. Nasi fachowcy postawili tutaj na prostą formę mebli i brak jakichkolwiek dodatków, by nadać całości wręcz minimalistycznego charakteru. Ograniczenie wszelakich ścianek działowych do minimum sprawia, że poruszanie się po tym domu nie powinno nikomu sprawiać większego problemu. Na powyższym zdjęciu możecie zobaczyć, jak prezentuje się salon, jadalnia oraz kuchnia. Zauważcie, że wybrane meble posiadają odcień idealnie korespondujący z podłogą, co sprawia, że cała aranżacja jest bardzo harmonijna.