Dobrze zorganizowana kuchnia

Nie jest tajemnicą, że źle zorganizowane i chaotyczne przestrzenie nie służą dobrej i produktywnej pracy. Rzadko także sprzyjają kreatywnemu myśleniu i mało kiedy inspirują, gdyż maja tendencję do rozpraszania uwagi i dekoncentrowania. Jest to zwłaszcza prawdziwe w kuchni, która należy do pomieszczeń, gdzie zazwyczaj akumulujemy dużą ilość produktów i przyborów, niezbędnych do gotowania i spożywania różnych dań. Najczęściej zdarza się tak, że większość z nich upychamy na tyłach szafek i szuflad, zapominając o ich istnieniu, aż do czasu, gdy nadchodzi czas dorocznych porządków. Jak się wtedy okazuje, znaczna część produktów jest przeterminowana lub też po prostu spleśniała.

Wraz z nadejściem jesieni, zaczynamy gromadzić zapasy do naszej spiżarni, przygotowując się na zimę. Zabierając się do zaprawiania, robienia dżemów, ogórków kiszonych, powideł śliwkowych i suszonych grzybów, należy pomyśleć o poprawnym sposobie ich przechowywania oraz dobrej organizacji produktów i przyborów, potrzebnych do ich wytworzenia.

W tym Katalogu Inspiracji znajdziecie zbiór pomysłów na to, jak porządnie, z pomysłem i stylowo przechowywać rzeczy w kuchni.