5 niezwykłych transformacji małych i ciasnych kuchni

Po przemianie kuchnia prezentuje się niezwykle modnie i nowocześnie. Zmiana była drastyczna- odmieniono nie tylko wygląd pomieszczenia, ale także kompletnie zmieniono układ mebli. Teraz zaaranżowano je na kształt litery L, czyniąc pomieszczenie maksymalnie wygodnym w użytkowaniu i funkcjonalnym. Kuchnia ta jest kolejnym dowodem na to, że meble o białych frontach to najlepsze rozwiązanie do małego i ciasnego pomieszczenia,