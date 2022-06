Mała sypialnia – sprawdzone pomysły na aranżację!

Małe, białe i jasne sypialnie sprawiają wrażenie większych, niż w rzeczywistości są. Jest to zasługa bieli, która rozświetla pomieszczenie wizualnie je powiększając. Biel ma to także do siebie, że sypialnia w niej skąpana prezentuje się niezwykle czysto, schludnie i elegancko. Co więcej, do bieli pasują dodatki w każdym kolorze. Białe zasłony w oknach powodują, że światło dziennie jest jedynie przytłumione, nie gwarantują one zupełnej ciemności w godzinach wczesnoporannych. Taki kolor zasłon jest odpowiedni głównie dla osób, które nie mają problemów ze snem przy świetle dziennym. Małe sypialnie urządzone w jasnych kolorach prezentują się z pewnością korzystniej, niż te w ciemnych, choć nie jest to regułą.