TOP 10 projektów domów parterowych

Propozycja nr 9 to kolejny polski projekt o niezwykle nowoczesnej strukturze i eleganckim stylu. Biała elewacja oraz przeszklone narożniki domu powodują, że całość prezentuje się bardzo oryginalnie i niesztampowo. Wyodrębniono trzy strefy: dzienną, nocną oraz relaksacyjną, tak by w pełni zapewnić funkcjonalność i komfort użytkowania. Powierzchnia domu to 250 metrów kwadratowych otwartej przestrzeni, a więc zacny metraż do stworzenia właściwych warunków do życia.