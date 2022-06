Od rozpadającej się chatki do domu pełnego magii

Prace renowacyjne przeprowadzono nie tylko w samym domu, ale także w jego otoczeniu. Ogród doprowadzono do porządku, pielęgnując roślinność oraz dekorując go klimatycznymi ozdobami. Do strefy wejścia prowadzi wznosząca się ku górze ścieżka z płyt z naturalnego kamienia. Jak widać na tym zdjęciu, fasadę domu odnowiono, ale i zupełnie odmieniono jej charakter. Przemalowana została na ogniście pomarańczowy kolor, co w połączeniu z drewnianymi elementami i dachem pokrytym nową dachówką doskonale się prezentuje.