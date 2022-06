9 spektakularnych elewacji!

Plany zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, wydawane dla konkretnej działki, zwykle nie narzucają inwestorom kolorystyki elementów elewacji. Sugerują natomiast utrzymanie ich w pastelowych barwach lub nawiązujących do kolorystyki domów znajdujących się w pobliżu. Chociaż czasy dworskiej, romantycznej zabudowy z charakterystycznymi pobielonymi ścianami odeszły już w niepamięć, to w dalszym ciągu domy jednorodzinne nawiązują do starej polskiej tradycji. Są spokojne i zachowawcze. Ale wcale nie musi tak być!

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Trudno je później zatrzeć jeśli już wywarło negatywne odczucia. Dlatego właśnie projekt fasady domu jest taki ważny. Istnieje wiele stylów, możliwości, które możemy wykorzystać tworząc zewnętrzną elewację – warto dobrze poznać ten temat i nie myśleć więcej utartymi przez lata tradycji, niekiedy nudnymi schematami. Zobaczcie nasze spektakularne propozycje i czerpcie z nich inspirację!