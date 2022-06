Wnętrza w stylu skandynawskim – 8 aranżacji

Wnętrza w stylu skandynawskim to ascetyczna, przejrzysta i czysta forma. To najczęściej skąpane w bieli, czerni i pastelach kolory, modne dodatki i inteligentne, funkcjonalne rozwiązania mebli. To metoda na wnętrza uniwersalne, które niewielkim kosztem i nakładem pracy możemy stworzyć sami, jednocześnie zachwycając gości. Wbrew pozorom białe mieszkania nie stanowią lwiej części w polskich domach. Dlatego tym większe jest zaskoczenie, kiedy tradycjonaliści – zwolennicy beżu i mocnych barw – stykają się ze skandynawskim stylem, niedowierzając, że tym najprostszym kolorem można uzyskać tak olśniewający efekt. Wnętrza w stylu skandynawskim to trend, który szybko nie straci na sile i popularności. Dlatego postanawiamy pokazać Wam dodatkową dawkę inspiracji na wnętrza w stylu skandynawskim do naszych słowiańskich domów.

Jak urządzić mieszkanie w stylu skandynawskim? to instrukcje, które Wam w tym pomogą. Zapraszamy!