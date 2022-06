Dom aka małe jest piękne!

Myśląc o budowie swojego wymarzonego domu pewnie niektórzy z Was wyobrażają sobie wielkie budynki, które otoczone są zielonym ogródkiem z prywatnym basenem, czy też oczkiem wodnym. Pamiętajcie jednak o tym, że nie tylko monumentalne obiekty mogą dostarczyć Wam szczęścia. Również te nieco mniejsze pozwalają cieszyć się życiem w komfortowym i funkcjonalnym wnętrzu. Nie od dziś wiadomo, że przecież małe jest piękne! Tą dewizą kierowali się nasi architekci tworząc projekt stylowego domku, któremu już za chwilę przyjrzymy się wspólnie. Zastosowane rozwiązania ujmują swoją prostotą i elegancją. Mamy nadzieję, że zainspirują Was one do stworzenia własnych czterech ścian!