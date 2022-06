Cudowny dom dla rodziny z dziećmi

Dom odznacza się klasyczną bryłą o prostym, dwuspadowym dachu. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z dobudowanym do niego obszarem znaczącym strefę wejścia oraz wiatę garażową. Fasada domu to ciekawa kombinacja otynkowanych na biała ścian z fragmentami wyłożonymi miodową deską elewacyjną. Takie połączenie czyni dom nowoczesnym i przytulnym jednocześnie.