Obrazy, plakaty, zdjęcia- dekoracje ścienne w różnych odsłonach

Podstawową rolą sztuki jest wyzwalanie emocji, wpływanie na nasze odczucia, wywoływanie skojarzeń i skłanianie do przemyśleń. Wielu z nas lubuje się w dziełach, które opowiadają jakąś historię, do której możemy odnieść nasze osobiste doświadczenia. Ten obraz, wykonany przy pomocy akrylowych farb, doskonale nadaje się do sypialni i jest jej centralnym elementem. Nie tylko opowiada historię, która w swojej romantyczności pasuje do najbardziej intymnego pomieszczenia każdego domu, ale także pięknie komponuje się z ogólnym jej wystrojem. Obraz ten, sam w sobie będąc intrygującą mieszanką barw, jest jedynym kolorowym elementem wnętrza, przez co natychmiastowo przyciąga wzrok. Sprawia także, że ta minimalistycznie urządzona sypialnia, z białą pościelą, stolikami nocnymi i lampkami, a także grafitową ścianą, ożywia się i nabiera charakteru.