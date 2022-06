Nowoczesny dom z eleganckim wnętrzem

Dziś zabierzemy Was w odległą i egzotyczną podróż, bo aż do brzegu Ameryki Północnej, a dokładniej Meksyku, gdzie będziecie mogli zwiedzić wnętrza wyjątkowej rezydencji. Miejsce niezwykle stylowe, eleganckie i nowoczesne w całości zaprojektowane zostało przez pracownię architektoniczną Victoria Plasencia Interiorismo. Z pewnością możemy powiedzieć, że obiekt nie należy do tradycyjnego budownictwa. Jest reprezentantem stylu modernistycznego i nowoczesnego. To niezwykła mieszanka, która zachwyca nas swoją prostotą, połączeniem materiałów i nieprawdopodobnym smakiem. Jeśli zainteresowaliśmy Was choć trochę to zapraszamy do wirtualnej wycieczki po fantastycznej rezydencji.