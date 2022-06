Dyskretny dom o zaskakującym wnętrzu

To komfortowe miejsce jest idealne na długie rozmowy, oglądanie telewizji z rodziną, granie w gry wideo i inne rozrywki. Kolory są utrzymane w tej samej tonacji co w pozostałych pomieszczeniach, białe ściany, jasne podłogi i sufity. Światło dostaje się do środka poprzez wysokie okna znajdujące się na wszystkich ścianach. Komfortowa kanapa w kształcie litery L, zachęca do ucięcia sobie krotkiej, popoludniowej drzemki.