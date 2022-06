9 zachwycających sposobów na zewnętrzną przestrzeń!

Jeśli mieszkacie w mieście i staracie się uciec od czasu do czasu z betonowej dżungli ten pomysł może Wam przypaść do gustu. To od Was zależy jak będzie wyglądać Wasz dziedziniec czy taras dlatego jeśli lubicie oryginalność to dlaczego nie zaszaleć? Ten typ ogrodu jest rzeczywiście łatwy do tworzenia i utrzymania. Spodoba się zapracowanym. Wystarczy stworzyć konkretne podłoże lub glebę aby był bardziej naturalne. Niektóre rośliny, drzewa i krzewy otoczcie skałami czy kamieniami. A dla kontrastu stwórzcie delikatną metalową pergolę opatuloną lekkimi tkaninami takimi jak len lub organza, które stworzą pustynny klimat.