Adaptacja poddasza – jak to zrobić?

Mieszkanie na poddaszu na wiele zalet, ale najpierw musimy się natrudzić, aby doprowadzić poddasze do takiego stanu, abyśmy mogli w środku bezpiecznie zamieszkać. Nie każde poddasz się do tego nadaje, przede wszystkim musi być odpowiednio wysokie, również odległość od między ścianami (czyli szerokość traktu) nie może być zbyt mała. Jeżeli mamy już do zagospodarowania odpowiednią przestrzeń, to jak zabrać się za jej urządzanie? Jak powinna przebiegać adaptacja poddasza?

W wielu przypadkach będziemy potrzebowali pomocy konstruktora i architekta, jednak dla tych, którzy wykończenie planują zrobić we własnym zakresie, przygotowaliśmy kilka porad.