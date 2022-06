8 modernistycznych budynków mieszkalnych!

Doskonały, zapierający dech w piersiach i zjawiskowy. Dom widoczny powyżej to arcydzieło współczesnej architektury. Idealnie dopasowany do otoczenia, znakomicie współgra z naturą, która go otula i tworzy wyjątkowe tło dla tek konstrukcji. Dom posiada dwa piętra – przeszklony parter oraz zabudowane w drewnie pierwsze piętro. Takie połączenie prezentuje się ultranowocześnie, a co najważniejsze naturalnie i ekologicznie.