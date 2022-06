Najprzytulniejszy dom świata!

Niewielka kuchnia o drewnianej zabudowie to, w odróżnieniu od pozostałych pomieszczeń, obszar niezwykle jasny. Zrezygnowano tutaj z drewna na suficie i pomalowano go na biało, co automatycznie rozjaśnia to wnętrze. Dominuje jednak drewno, które w połączeniu z metalowymi i aluminiowymi elementami wykończenia, daje efekt przytulny, ale jednocześnie nowoczesny. Kuchnia jest mała, ale jednak dzięki pomysłowemu rozkładowi mebli i ich właściwościom oszczędzania miejsca, nie odczuwa się tego dobitnie.