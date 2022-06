Niewielka, luksusowa willa

Z pewnością wielu z nas, chciałoby spędzić dwutygodniowe wakacje w ekskluzywnej willi. Dziś zabieramy Was do pięknego domu, znajdującego się w Osace, który został wybudowany tylko po to, aby służyć turystom.

Architekci biura SPACE101, przy projektowaniu, opierali się na nowoczesnych trendach wzorniczych, aby cieszyć goszczących tu businessmanów z całego świata. Nowoczesny i ekskluzywny obraz stylowej willi pełen jest nietypowych rozwiązań architektonicznych, w postaci niecodziennego dachu, minimalistycznego wystroju wnętrz i panoramicznych okien, umieszczonych na całej powierzchni domu. Znajdujący się w zielonej dzielnicy tworzy idealne miejsce pełne ciszy i spokoju, a modny design podkreślony jest wyjątkową nutą.