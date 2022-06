Małe patio: 5 pomysłów na aranżację

Choć meble to nie wszystko, to jednak ich przemyślany zakup jest szalenie istotny. Nie chodzi tutaj tylko o spełnienie praktycznej funkcji, w końcu plastikowe krzesła i stoły znane z wątpliwej jakości barów też ją spełniają. Powinniśmy znaleźć meble atrakcyjne, pasujące do roślinności, którą chcemy wprowadzić do naszego patio oraz do stylu naszego domu. W powyższym przykładzie od Cortés Architects postawiono na stonowaną paletę brązów tworząc doskonałą atmosferę do relaksu. Strefa wypoczynku na leżakach jest jasn oddzielona od miejsca spotkania z fotelami i stolikiem.