Małe dziedzińce: Jak zoptymalizować przestrzeń do maksimum!

Małe przydomowe podwórko to niezwykły skarb. Mamy dużo pomysłów na małe przestrzenie, dzięki którym z łatwością możecie je zmienić we wspaniały ogród, zielone miejsce wypoczynku z wygodnymi meblami, stołem a nawet letnią kuchnią. To wszystko jest wykonalne i da się to zrobić nawet na niewielkiej powierzchni ale musicie dobrze przemyśleć poszczególne aspekty. Zanim zaczniecie sadzić rośliny i meblować taras dobrze zastanówcie się nad idealnym układem funkcji. Przyda Wam się kartka papieru, na której rozrysujcie kilka możliwych układów.

Kiedy mamy do czynienia z małymi powierzchniami każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Nie warto zastawiać go ogromnym stołem, niepraktycznymi dekoracjami czy niewygodną roślinnością bo nie będzie wtedy miejsca dla Was.

Jeśli marzy Wam się wspaniały ogród jak ze snu, w którym można by było spędzać niemal cały wolny czas ze swoją rodziną, chcesz coś zmienić, ale nie wiecie jak się w ogóle zabrać za sprawę to koniecznie sprawdź poniższe porady. Mamy dla Was serię sztuczek estetyczno-dekoracyjnych, które pomogą w znacznym stopniu zwiększyć przestrzeń podwórka, aby wyglądała ona rewelacyjnie.